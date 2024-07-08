Орбан продолжает свой вояж: прибыл в Китай "с мирной миссией" по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин в понедельник после переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в X (Twitter).

Венгерский премьер написал в своей заметке "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег "Пекин".

Китайские государственные СМИ также сообщили о его прибытии, информирует Reuters. В КНР он встретится с главой страны Си Цзиньпином.

"Мирная миссия премьера Виктора Орбана продолжается", – заявил в интервью венгерскому государственному информационному агентству MTI представитель правительства Берталан Гаваси.

Накануне журналисты сообщили, что венгерский премьер направляется в Китай.

Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.