В Узбекистане законодательно запретили иностранные политические партии

В закон Узбекистана «О политических партиях» внесено дополнение о запрете создания и деятельности в стране иностранных политических партий. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующие изменения 2 июля.

Статья 6 закона дополняется частью 7 о том, что «не допускается создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств, их подразделений на территории Республики Узбекистан».

Тем же документом увеличен объем выделяемых государством средств для финансирования уставной деятельности политических партий – с 2% до 2,5% от базовой расчетной величины (БРВ), установленной на 1 января года, предшествующего году выделения этих средств, умноженных на количество граждан в списках избирателей. Поправка вносится в статью 7 закона «О финансировании политических партий».

В Узбекистане зарегистрированы пять политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), Народно-демократическая партия и Экологическая партия. Все они представлены в парламенте.