Китайский автогигант BYD распространяется по миру

Турция вскоре обнародует соглашение с китайским производителем электромобилей BYD Co. о строительстве завода стоимостью $1 миллиард на западе страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о сделке в понедельник во время церемонии в провинции Маниса, где будет построен завод.

Новый завод может дать BYD более легкий доступ в Европейский Союз, с которым Турция имеет соглашение о таможенном союзе. На этой неделе ЕС повысил тарифы на импорт китайских электромобилей до 48%.

Существует также внутренний рынок, который нужно обслуживать: в прошлом году в Турции, стране с почти 90-миллионным населением, на электромобили пришлось 7,5% продаж автомобилей.

В то же время BYD, самый продаваемый автомобильный бренд Китая, открыл в четверг свой первый завод по производству электромобилей в Таиланде. Компания также строит завод в Бразилии и рассматривает возможность строительства еще одного в Мексике.

Кроме завода в Венгрии, компания мало присутствует в Европе. Открытие новых заводов подчеркивает не только стремление BYD быть ближе к крупным рынкам, но и застраховаться от угрозы тарифов.