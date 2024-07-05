В ЕС раскритиковали поездку Орбана в Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем аккаунте X (Twitter) жестко раскритиковал поездку венгерского лидера Виктора Орбана в Москву во время председательства его страны в Совете ЕС, и подчеркнул, что тот во время нее не представляет Евросоюз.

Он упрекнул венгерского премьера за его визит в Москву, который Орбан анонсировал как "миротворческую миссию".

"Одностороннее решение Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. А также оно подрывает доверие к венгерскому председательству. Тот, кто действительно хочет мира, не жмет руку кровавому диктатору, а прилагает максимальные усилия для поддержки Украины", – написал Науседа.

Другие лидеры государств Балтии - Латвии и Эстонии - также осудили приезд Орбана в Москву.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс иронично прокомментировал фото Орбана из Москвы цитатой из песни исполнителя Мэтта Монро From Russia With Love.

"Встречаться с Путиным, когда Россия ведет войну против Украины и убивает невинных гражданских – абсолютно неприемлемо. Это подрывает усилия, направленные на победу Украины и обеспечение справедливого мира", – заявила премьер Латвии Эвика Силиня.

Премьер Эстонии Кая Каллас, которая вскоре должна возглавить дипломатию ЕС, подчеркнула, что Орбан в Москве никоим образом не представляет Евросоюз.

"Орбан использует председательство в ЕС, чтобы сеять смуту. ЕС – объединенный, четко на стороне Украины и против российской агрессии", – подчеркнула Кая Каллас.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что из-за поездки Орбана в Москву для встречи с Путиным традиционный визит главы Еврокомиссии в председательствующую в Совете ЕС Венгрию оказался под вопросом. Он также сообщил, что Орбан не информировал Еврокомиссию о своих планах посетить Москву.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отреагировала на прибытие лидера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Москву. Ее твит появился после подтверждения, что венгерский премьер объявился в Москве. Перед вылетом Орбан в эфире государственном радио заявил, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

"Замирение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к полноценному, справедливому и устойчивому миру в Украине", – написала Урсула фон дер Ляйен.