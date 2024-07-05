Саммит НАТО примет решение для стандартизации артснарядов

На саммите в Вашингтоне на следующей неделе НАТО намерен впервые объявить обязательства по оборонной промышленности, призывая страны увеличить производство вооружений и придерживаться более строгой стандартизации боеприпасов, чтобы сделать снаряды взаимозаменяемыми на поле боя. Об этом агентству Reuters стало известно от представителя НАТО, который общался на условиях анонимности.

НАТО обеспечивает соблюдение стандартов для снарядов, используемых стрелковым оружием, таким как штурмовые винтовки. Это позволяет членам Альянса использовать боеприпасы друг друга. Однако с артиллерийскими снарядами все не так просто.

Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его внедрение является добровольным, и отсутствие соблюдения этого стандарта привело к фрагментации рынка и препятствует потоку поставок.

Четырнадцать стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, а это означает, что существуют различные типы 155-миллиметровых боеприпасов.

"Украина показала, что наша стандартизация была хорошей на бумаге, но не такой хорошей на поле боя", – сказал представитель НАТО, имея в виду такие боеприпасы, как 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

По словам артиллерийских экспертов, различные боеприпасы могут использоваться во всех гаубицах, но операторы должны учитывать спецификацию снарядов при их загрузке в оружие, иначе они рискуют промахнуться мимо цели на 50 или 60 метров.

Технические характеристики занесены в таблицы, которыми пользуются операторы, но официальные лица говорят, что компании иногда не предоставляют всех необходимых данных – и НАТО стремится изменить эту ситуацию. Альянс также стремится к более общим стандартам, что будет означать более простые и короткие таблицы.

"Мир, в котором существовал бы один стандартизированный боеприпас НАТО, где все члены Альянса производили бы одинаковые патроны, был бы гораздо проще для военного командования", – сказал представитель НАТО.

"Потому что тогда у вас не было бы никаких сомнений в том, что все используют один и тот же боеприпас. Вы могли бы взять боеприпасы из этого хранилища и переместить их к этим гаубицам, и это был бы самый эффективный способ ведения дел", – добавил он.

Однако НАТО может столкнуться с оппозицией со стороны производителей боеприпасов, поскольку такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.