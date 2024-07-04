Хезболлах выпустила более 200 ракет и БПЛА по Израилю.

Как сообщила Армия обороны Израиля, некоторые беспилотники, запущенные с территории Ливана, были оснащены взрывчаткой. Военные перехватили часть ракет и дронов, но в результате падения некоторых из них в северных районах Израиля возникли пожары. Известно о легких ранениях двух человек, не успевших добежать до укрытия, им оказана помощь.

Атака Хезболлах была предпринята в ответ на убийство одного из командиров радикального шиитского движения в результате израильского авиаудара, нанесенного 3 июля. Другой представитель организации, признанной в ряде западных стран "террористической", заявил, что Хезболлах расширит свои цели.

В ответ израильские истребители начали наносить удары по объектам Хезболлах на юге Ливана.