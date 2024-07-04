Члены ОПЕК+ продолжают нарушать собственные квоты на добычу нефти

Страны-члены ОПЕК+ несмотря на обещания компенсировать избыточную добычу, продолжают добывать больше. Об этом сообщает Bloomberg.

Ирак и Казахстан - члены коалиции ОПЕК+, пообещали дополнительно ограничить добычу, чтобы компенсировать недостаточное сокращение на начальном этапе. Последние оценки добычи показывают, что они еще этого не сделали.

Кроме того, внутренние документы ОПЕК+, показывают, что члены ОПЕК+ не смогли компенсировать перепроизводство во время предыдущих этапов сокращений в 2021 году.

Эти неудачи увеличивают цены на нефть, которые поднялись до двухмесячного максимума около $87 за баррель.

Данные ОПЕК за 2021 год показывают, что объем просроченных ограничений Ирака почти не изменился за этот год, тогда как просроченный долг Габона вырос настолько, что для его компенсации нужно было бы полностью остановить добычу на два месяца.

Конечный срок, к которому эти страны должны были выполнить свои обязательства, неоднократно продлевался. По состоянию на октябрь 2021 года, более чем через год после запуска компенсационного механизма, задолженность Ирака и Казахстана по сокращению добычи увеличилась, а не уменьшилась.

Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, Багдад в мае добывал нефть на 195 тыс. баррелей больше запланированного уровня - 4,195 млн баррелей в день, тогда как Астана - на 43 тыс. баррелей в день, или 1,511 млн баррелей в день.

Москва существенно сократила добычу в мае до 9,182 млн баррелей в сутки, но все равно превысила свою регулярную квоту на 133 тыс. баррелей в сутки.