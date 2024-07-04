Польша хочет сделать линию обороны на границе с Беларусью объектом инфраструктуры НАТО

Польша будет добиваться от НАТО на июльском саммите в Вашингтоне поддержки реализуемого ей проекта линии оборонных укреплений на границах с РФ и Беларусью. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы хотим, чтобы наш "Восточный щит" рассматривали как часть натовской инфраструктуры, как элемент усиления обороноспособности восточного фланга НАТО", - отметил политик.

По его словам, речь не идет о финансовой поддержке проекта со стороны альянса, Варшава ожидает получить средства на строительство оборонных укреплений от ЕС.

В начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о национальной программе по укреплению границы с Россией и Беларусью под названием "Восточный щит". По данным польского Минобороны, власти собираются завершить возведение линии оборонительных укреплений к 2028 году. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Непосредственно в приграничной зоне планируется создать противотанковые рвы и минные поля, а также установить противотанковые ежи. С польской системой укреплений планируют объединить возводимую Латвией, Литвой и Эстонией балтийскую линию обороны.