В ближайшие годы в Латвии будет размещено до 5 тысяч военных НАТО

В ближайшие годы в Латвии будет размещено около 5000 военнослужащих стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Возглавляемая Канадой боевая группа расширенного присутствия в Латвии будет увеличена до уровня многонациональной бригады. Ожидается, что бригада достигнет полной боеготовности к 2026 году и будет насчитывать около 3500 военнослужащих. В то же время в Латвии находятся военнослужащие НАТО и в рамках других операций, в результате чего их общая численность в ближайшие два года составит около 5 тыс. человек, рассказал министр.

В среду на военной базе в Адаже состоялась церемония, посвященная началу увеличения присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады, пишут латвийские медиа.

Спрудс отметил, что Латвия стала первой страной Балтии, где будет создана многонациональная бригада Альянса.

Основным местом дислокации бригады будет Адажская военная база, в Цери Марупского края будет располагаться ее штаб, а крупные учения будут проводиться на полигоне в Селии.

Командующая многонациональной дивизии НАТО "Север" генерал-майор Йетте Албинус в среду на церемонии на Адажской базе подчеркнула, что это важный день, когда в Латвию начнут прибывать представители 14 стран НАТО.

"Это сигнал, что мы едины, готовы к любым вызовам, в частности к агрессии со стороны другой страны", – подчеркнула генерал-майор.

Сегодняшняя церемония начнет один из этапов увеличения боевой группы. В ближайшие месяцы Латвия и союзники по НАТО сделают следующие шаги по превращению боевой группы в боеспособную бригаду.

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Латвия и Канада подписали декларацию об укреплении и дальнейшем развитии боевой группы усиленного присутствия в Латвии, а в июле прошлого года перед саммитом НАТО в Вильнюсе министры обороны Латвии и Канады подписали на военной базе в Адаже дорожную карту, в которой очерчивали дальнейшие шаги по превращению боевой группы в бригаду.

Руководить формированием бригады, прибытием и интеграцией в нее других боевых групп будет полковник Седрик Аспиро.

Сейчас в боевой группе расширенного присутствия НАТО под руководством Канады в порядке ротации служат около 1900 военнослужащих из Албании, Канады, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии. Дания и Швеция также войдут в состав новой многонациональной бригады НАТО в Латвии.