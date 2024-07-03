Последнее обновление: 03.07.2024 18:45

В Telegram появится возможность публиковать платный контент

В приложении Telegram появится возможность публиковать платные фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба Telegram.

В прошлом месяце Telegram запустил цифровую валюту под названием Stars для использования в приложении. Сейчас компания расширяет сферу ее использования на платный контент.

Для просмотра платного контента пользователям надо будет заплатить определенное количество звезд.

Создатели контента могут использовать звезды, чтобы получить вознаграждения в криптовалюте Toncoin, или для рекламы своего канала.

Кроме того, отмечается, что владельцы каналов могут использовать звезды, чтобы получить скидку на рекламу, с помощью которой они могут продвигать свои каналы.



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