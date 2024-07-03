ЕК запретила судам ЕС защищать инвестиции из РФ и Беларуси в энергопроекты в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) запретила судам ЕС обеспечивать защиту инвестиций из России и Беларуси в энергопроекты на территории сообщества в рамках Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Об этом говорится в заявлении генерального директората Еврокомиссии по торговле.

"ЕК приняла решение запретить защиту инвестиций и инвесторов из России и Белоруссии на основании ДЭХ, превентивно закрыв потенциальный путь оспаривания санкций ЕС в судебном порядке", - говорится в заявлении директората, которое цитирует ТАСС.

"Евросоюз принял решение в качестве меры предосторожности недвусмысленно запретить защиту инвестиций и инвесторов из РФ и Беларуси на основании ДЭХ, чтобы усилить применение санкций против этих стран", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что, хотя Россия и Беларусь в конечном итоге не являются участниками ДЭХ, но их компании могут действовать через посредников или дочек в странах, которые ДЭХ применяют.

Через ДЭХ теоретически возможно оспорить запрет на транзакции в отношении энергетических проектов, а также различные запреты ЕС на поставки энергоресурсов из России.