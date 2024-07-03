Rheinmetall может начать строительство завода боеприпасов в Литве без спецразрешения

Министерство экономики и инноваций Литвы предложило приступить к строительству завода немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall без специального разрешения. Об этом сообщают литовские СМИ.

Ожидается, что правительство предоставит заводу Rheinmetall по производству 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью 180 млн евро статус проекта по обеспечению срочных потребностей государственной безопасности и обороны.

В таком случае строительство завода под названием Lithuanian Center of Exellence for Ammunition начнется без специального разрешения – его нужно будет получить до окончания строительства.

По данным министерства, в настоящее время Литва закупает большую часть своего оружия и боеприпасов на международных рынках, поэтому безопасность страны становится зависимой от иностранных поставщиков.

"Чтобы литовская армия имела постоянный доступ к необходимому оружию и соответствующим потребностям государства боеприпасам, необходимо обеспечить удовлетворение основных потребностей государства субъектами хозяйствования, действующими на территории Литвы", – говорится в проекте постановления правительства.

В Министерстве обороны подчеркнули, что завод будет обеспечивать литовскую армию необходимым количеством боеприпасов, а также их бесперебойные поставки в случае угрозы.

В начале июня было подписано инвестиционное соглашение с Rheinmetall, основным предприятием группы Rheinmetall и компанией Rheinmetall Defense Lietuva, работающей в Литве с 2018 года. Договор аренды земли с концерном должен быть подписан в первой половине июля, а строительство начнется в октябре 2024 года.