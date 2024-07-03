США разрешат Украине бить глубже по России, если та попытается расширить фронт

Если Россия попытается расширить фронт, то Вашингтон позволит Украине вести огонь на большее расстояние. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе Европы Джеймс О'Брайен, отвечая на вопросы американских законодателей на слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям.

"Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине разрешат вести огонь на большее расстояние", – сказал он.

В то же время сейчас США наблюдают "резкие изменения в способности России наступать из-за потери критически важных объектов в зоне, где разрешено вести огонь".

Этому ответу предшествовала дискуссия конгрессменов из обеих партий.

К примеру, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что "хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже были сняты, этого очевидно недостаточно".

Ранее лидер меньшинства в комитете по Международным отношениям палаты представителей, конгрессмен-демократ Грегори Микс заявил в комментарии Голоса Америки, что также поддерживает расширение географии ударов по территории РФ.

По словам другого конгрессмена-республиканца Томаса Кина, даже после того, как США сняли запрет на удары по РФ вдоль границы, это все равно "полумеры".