Польша усилит таможенный контроль прибывающих из Беларуси товаров

Власти Польши намерены ввести усиленный таможенный контроль в терминале в населенном пункте Малашевиче, куда прибывают товары из Беларуси. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на анонимные источники в МИД республики.

По их данным, решение о введении таких мер уже принято. Речь идет об "особо тщательных проверках товаров, ввозимых в Польшу", с целью предотвратить ввоз опасных предметов и веществ.

По мнению польских дипломатов, этот шаг Варшавы "станет очень чувствительным для Минска".

Помимо этого, польские власти направили по дипломатическим каналам сигнал в Минск, что "в Варшаве более не собираются терпеть миграционное давление на границе".

Радиостанция утверждает, что через терминал в Малашевиче проходит "львиная часть" грузов, перевозимым из Китая в ЕС сушей. В Польше полагают, что транзит из КНР представляет собой значимый источник доходов для Минска. В этой связи в польском МИД надеются, что Пекин окажет давление на Минск с тем, чтобы белорусские власти выполнили требования Варшавы.