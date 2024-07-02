Нидерланды привезут в Литву систему Patriot

Нидерланды на этой неделе развернут в Литве систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Система ПВО дальнего радиуса действия Patriot будет доставлена для учений Baltic Connection 24, которые Литва впервые принимает у себя с 7 по 19 июля. Систему 2 июля загружают в порту Амстердама, она прибудет в Литву 6 июля.

В учениях примут участие батальон противовоздушной обороны ВВС Литвы с системами ПВО средней дальности NASAMS, система Patriot Королевских ВВС Нидерландов, испанские и португальские истребители, которые выполняют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, а также Центр воздушных операций и самолеты ВВС Вооруженных сил Литвы.

"Развертывание системы противовоздушной обороны Patriot на учениях в Литве является первым шагом в выполнении решения, принятого на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе, о создании ротационной модели противовоздушной обороны для усиления интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", – отметили в министерстве.

На учениях будут отрабатывать вопросы передислокации и интеграции сил и средств, объединенного командования и управления, а также проведения операций по противовоздушной обороне.

В ходе учений будет наблюдаться повышенное движение военной техники и различных типов самолетов – как днем, так и ночью.