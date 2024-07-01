ЕС запретил импорт золота, алмазов, гелия и полезных ископаемых из Беларуси

Совет ЕС ввел дополнительных мер по экспортным ограничениям в отношении Беларуси. Об этом говорится в документе, опубликованном в субботу на официальном сайте Совета ЕС.

"Совет расширяет экспортные ограничения на продукцию двойного назначения. Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, способных содействовать расширению возможностей промышленности Беларуси", - говорится в заявлении, которое цитирует Финмаркет.

В нем также говорится о введении экспортных ограничений на товары, используемые для морской навигации, а также на люксовые товары. Подробностей об этих ограничениях не приводится.

Совет ЕС также сообщил о решении запретить импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, полезных ископаемых.

"В том, что касается импорта, решено запретить прямой и косвенный импорт (...) золота и алмазов из Беларуси. Также решение касается гелия, угля и полезных ископаемых, в том числе - сырой нефти", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Точная дата вступления в силу этих мер не называется. В заявлении указывается, что новые ограничительные меры вводятся в рамках борьбы против обхода Россией европейских санкций и с учетом "высокой степени интеграции экономик России и Беларуси".

Совет ЕС также ввел запрет на перевозку грузов автотранспортом по территории ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси.

"Совет расширяет запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, в том числе при перевозке грузовыми автомобилями, зарегистрированными за пределами Беларуси", - отмечается в документе.

"В целях минимизации риска обхода правил субъектам ЕС, 25% или более акций которых принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам, следует запретить открывать автотранспортные предприятия или осуществлять автомобильные перевозки грузов на территории Союза, в том числе транзитом", - говорится в опубликованном решении.