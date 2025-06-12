ЕС вводит с 1 июля пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из Беларуси

Совет Европейского Союза принял новые тарифы на сельскохозяйственную продукцию и отдельные удобрения из России и Беларуси, которые до сих пор не подпадали под дополнительные пошлины. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Цель мер – уменьшение зависимости европейских стран от российского и белорусского импорта и снижение доходов в бюджет РФ и ее способности финансировать ведение войны против Украины. В дополнение это может стимулировать производство внутри ЕС.

"Соблюдение этих тарифов будет тщательно отслеживаться, чтобы гарантировать защиту европейской индустрии удобрений и сельскохозяйственных производителей. Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, с 3-летним переходным периодом", – говорится в сообщении.

Со вступлением в силу этих изменений 1 июля 2025 года тарифы ЕС будут распространяться уже на всю сельскохозяйственную продукцию из России.

Категории, попавшие под новые тарифы, охватывают около 15% от всего сельскохозяйственного импорта из России в ЕС по состоянию на 2023 год.

По удобрениям из России, в 2023 году категории, к которым применили пошлины, составляли 25% импорта в этой сфере – около 3,6 млн тонн стоимостью € 1,28 млрд.

В конце мая введение тарифов на эти категории продукции из РФ и Беларуси поддержал Европарламент. Считается, что тарифы такого уровня фактически остановят импорт этих товаров в ЕС.

Тарифы на большинство аграрной продукции из России и Беларуси действуют в ЕС с июля 2024 года.