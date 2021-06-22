Санкции ЕС в отношении белорусских удобрений будут вводиться поэтапно

Санкции Евросоюза для сектора белорусских удобрений будут вводиться поэтапно. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после окончания согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси, который охватывает семь секторов экономики, в том числе и торговлю белорусскими удобрениями.

"Очевидно, что введение санкций будет поэтапным, чтобы оно не охватило весь сектор сразу", - сказал Ландсбергис, которого цитирует портал Delfi.

Беларуськалий экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, пользуясь услугами Литовской железной дороги. Удобрения Беларуськалия в Клайпеде грузит предприятие Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов). Оставшись без удобрений Беларуськалия, эти предприятия потеряют десятки миллионов евро в год.

Ландсбергис сказал, что поэтапное введение санкций означает, что перечень продуктов, которые Беларуси будет запрещено экспортировать через ЕС, будет расширяться постепенно.

Глава литовской дипломатии не стал подробнее комментировать санкции, аргументируя тем, что по ним еще нет окончательной договоренности.

В понедельник секторальные санкции для Беларуси одобрили министры иностранных дел стран ЕС, а окончательно они должны быть утверждены в четверг, во время саммита ЕС.

Ландсбергис сказал, что пакет санкций должен быть "максимально всеобъемлющим". По словам министра, их цель - чтобы белорусский режим изменил свою политику.

"Вторичное воздействие санкций заключается в том, что убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию, которая может повлиять на Беларусь", - сказал глава литовской дипломатии. Секторальные санкции для Беларуси готовят после произошедшего в мае инцидента, когда страна направила в Минск летевший рейсом Афины-Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair и задержала оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.