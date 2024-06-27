Генсек НАТО заявил о неспособности России на "значительные прорывы" в Украине

Российские войска не способны на "значительные прорывы" на поле боя в Украине, тогда как Киев ударами вглубь территории России наносит ей значительные поражения. Такое мнение в интервью агентству AFP высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Россия начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, "но пока только с незначительными успехами".

"И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов", – добавил он.

Генсек Альянса, однако, предостерег, что Россия, скорее всего, "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.

"Но мы видим, что украинцы смогли удержать линию фронта. Они смогли и дальше наносить тяжелые потери российским оккупантам – как вдоль линии фронта, так и ударами вглубь российской территории", – отметил Столтенберг.

В мае, как известно, Россия начала новое наступление на севере Харьковской области, а также усилила давление на востоке Украины, пользуясь задержками в поставках украинским Вооруженным Силам западного оружия.