Генконсульства Беларуси откроют в Нижнем Новгороде и Калининграде. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Рекомендуем правительству Нижегородской области выделить в Нижнем Новгороде для генерального консульства Республики Беларусь служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой <...> в собственность, <…> а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного генерального консульства", - говорится в документе.

Аналогичное распоряжение касается размещения генконсульства Беларуси в Калининграде.