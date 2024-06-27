Польша и страны Балтии призвали ЕС создать линии обороны на границе с РФ и Беларусью

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали в среду Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью. Об этом говорится в письме лидеров четырех стран, которое приводит Reuters.

Авторы письма отмечают, что линия обороны необходима, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны РФ.

В письме, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в четверг, лидеры четырех стран, которые имеют общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту ЕС, также потребует финансовой поддержки всех его членов.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит удовлетворить острую и насущную потребность в защите ЕС от военных и гибридных угроз", – говорится в письме.

Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.

"Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий со стороны ЕС для его политической и финансовой поддержки", – говорится в письме.

Некоторые дипломаты ЕС оценивают стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро.

"Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами", – подчеркивается в письме лидеров четырех стран.

Также указано, что планирование и строительство оборонительной линии на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями.