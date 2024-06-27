Последнее обновление: 27.06.2024 14:28

В Боливии военные штурмовали президентский дворец

Вечером 26 июня военные Боливии штурмовали президентский дворец в Ла-Пасе: бронированная машина прорвала вход в резиденцию лидера страны. Президент назвал это попыткой переворота – генерал был арестован. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, сначала военные заблокировали входы к площади Мурильо, где расположены правительственные здания, после чего бронированная машина попыталась прорваться в президентский дворец.

Штурмом руководил генерал Боливии Хуан Хосе Зунига, недавно лишившийся военного командования армии, утверждают в агентстве.

По данным журналистов, он заявил, что целью военных является восстановление демократии в стране и требовал освободить политзаключенных, включая бывшую исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес.

Впоследствии президент Боливии Луис Арсе сообщил, что назначил новое военное руководство и привел к присяге главнокомандующего армией Хосе Уилсона Санчеса. После этого военные начали покидать площадь.

Генпрокуратура Боливии приступила к расследованию действий Зуниги и других участников штурма, генерала задержали.



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