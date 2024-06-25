Международный суд выдал ордер на арест Шойгу

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Решение вынесли судьи Росарио Сальваторе Айтала (председательствующий), Серхио Херардо Угальде Годинес и Хайкель Бен Махфуа.

В МУС считают, что Шойгу и Герасимов предположительно несут ответственность за "военные преступления, заключающиеся в нанесении ударов по гражданским объектам и причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам, а также за преступление против человечности".

"Вторая Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года", – говорится в заявлении суда.

Установлено также, что удары были направлены против гражданских объектов, а для тех объектов, которые в соответствующий момент могли квалифицироваться как военные, ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению был бы явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом.

Содержание ордеров выдано под грифом "секретно" с целью защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.