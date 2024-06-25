Госдеп США внес Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Беларусь добавили в список государств, правительства которых финансируют торговлю людьми. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США «Торговля людьми 2024» (Trafficking in Persons Report 2024).

В частности, определены 13 стран, в которых документально подтверждена практика властей поощрения либо финансирования торговли людьми. Это включает в себя торговлю людьми в рамках государственных программ, принудительный труд в государственных медицинских учреждениях, сексуальное рабство в правительственных лагерях или использование или вербовку детей-солдат, говорится в отчете.

В 2024 году в список стран-нарушителей внесены Афганистан, Беларусь, Бирма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Северная Корея, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия и Туркменистан.

Беларусь в 2023 году тоже находилась в перечне стран, у которых прослеживалась «политика и модель» торговли людьми, но не была внесена в список государств-спонсоров торговли людьми.