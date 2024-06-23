США и Вьетнам обсудили усиление сотрудничества после визита Путина

США и Вьетнам обсудили пути развития своего стратегического партнерства на встрече, которая состоялась после визита в эту страну на этой неделе Путина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление вьетнамского правительства.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Соном 21 июня, говорится в сообщении.

Поездка американского дипломата во Вьетнам состоялась после того, как визит Путина вызвал критику со стороны Соединенных Штатов.

"США подтвердили свою приверженность поддержке сильного и процветающего Вьетнама", – говорится в заявлении правительства страны Юго-Восточной Азии.

Критенбринк также подтвердил, что США приветствуют и ценят растущую роль Вьетнама на многосторонних и региональных форумах, отмечает Bloomberg.

На отдельном брифинге американский дипломат заявил, что доверие между двумя странами "никогда не было таким сильным и глубоким, как сейчас", сообщает вьетнамский портал Dan Tri.

Ранее Госдеп сообщил, что во время визита в Ханой Критенбринк "подчеркнет твердую приверженность США к реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства".

В сентябре США и Вьетнам повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что является самым высоким уровнем дипломатических отношений.