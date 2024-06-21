Армения признала Палестинское государство. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении МИД Армении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно заявлению, Армения "искренне заинтересована" в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также прочном примирении между еврейским и палестинским народами.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" для решения израильско-палестинского конфликта", – заявили в министерстве.

Армения убеждена, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления.

"Исходя из вышесказанного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", – сказано в заявлении.

Напомним, 28 мая Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины при жесткой реакции Израиля.

Парламент Словении 4 июня также поддержал признание Палестины.

Израиль - один из крупных поставщиков оружия Азербайджану, с которым Армения в течение долгих лет оспаривала Нагорный Карабах. В прошлом году Баку в результате военной операции взял регион под контроль, что вызвало поток беженцев в Армению.