Мировое потребление ископаемого топлива поднялось до рекордного уровня в прошлом году, впервые увеличив выбросы до более 40 гигатонн CO2. Об этом пишет Reuters.

Утверждается, что глобальное потребление ископаемого топлива и выбросы энергии достигли исторических максимумов в 2023 году.

В этом году потребление нефти впервые в истории превысило 100 млн баррелей в день.

Спрос на ископаемое топливо, вопреки расширению использования возобновляемых источников, может стать препятствием для перехода к энергопотреблению с меньшим содержанием углерода.

Ведь повышение глобальной температуры почти достигло 1,5 градуса Цельсия, границы, за которой, по словам ученых, увеличивается вероятность повышения температуры, засух и наводнений.

В структуре мирового энергобаланса доля возобновляемых источников составила 15%. Использование ископаемого топлива выросло на 1,5% в 2023 году и составило 81,5% от общего энергетического баланса.

При этом рост географически распределен неравномерно. В Европе, например, доля ископаемого топлива в энергии упала ниже 70% впервые после промышленной революции. А в странах Глобального Юга, экономическое развитие и улучшение качества жизни продолжают стимулировать рост потребления ископаемого топлива, ведь они больше полагаются на уголь, газ и нефть.

В Китае использование ископаемого топлива выросло на 6%, достигнув нового максимума. Но на Китай также пришлось более половины мирового прироста производства возобновляемой энергии в прошлом году.