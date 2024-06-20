США давят на союзников для ужесточения ограничений по производству чипов в Китае

Замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез отбыл в Японию после встречи с правительством Нидерландов, чтобы попытаться подтолкнуть союзников к дальнейшему ограничению возможностей Китая производить передовые полупроводники. Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил информированный источник.

По словам собеседника, чиновник США пытается продолжить усилия в рамках соглашения от 2023 года с Нидерландами и Японией, чтобы ограничить поставки в КНР оборудования для производства микросхем, которое могло бы помочь Пекину модернизировать его военную отрасль.

Представитель Министерства иностранных дел Нидерландов подтвердил, что встреча состоялась в этой стране в понедельник.

Вашингтон обсуждает с союзниками возможность включения в список ограничений еще 11 китайских заводов по производству микросхем, утверждает источник.

Сейчас в этом списке пять заводов, в том числе крупнейший производитель микросхем в Китае SMIC.

Собеседник Reuters отметил, что США также стремятся контролировать дополнительное оборудование для производства микросхем.

Недавно Соединенные Штаты заявили, что расширят санкции, чтобы ограничить продажу полупроводниковых микросхем и других товаров в РФ, которые будут нацелены на организации и сети в КНР и других странах.

Ранее разведка Нидерландов заявила, что Китай шпионит за их промышленностью для укрепления армии.

Перед этим Соединенные Штаты попросили союзников ввести больше ограничений на обслуживание оборудования для производства микросхем в Китае, стремясь еще больше помешать амбициям Пекина в создании передовых полупроводников.

В то же время правительство Нидерландов начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.