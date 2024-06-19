Nvidia опередила Microsoft и стала самой дорогой компанией мира

Компания-производитель чипов Nvidia стала самой дорогой компанией мира, обогнав технологическую компанию Microsoft. Об этом пишет Bloomberg.

Во вторник, 18 июня, акции компании выросли на 3,4% до примерно $3,3 трлн, опередив Microsoft Corp. и Apple Inc. Акции компаний весь месяц соревновались за первую позицию, однако Nvidia обошла своих высокотехнологичных конкурентов.

Nvidia считается крупнейшим бенефициаром технологии искусственного интеллекта, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим востребованным микросхемам, помогающим центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений ИИ.

Компания является одной из немногих фирм, продемонстрировавшей значительный рост доходов от ИИ. Во время последнего закрытия торгов акции выросли более чем на 160% в 2024 году, прибавив к рыночной капитализации более $2 трлн.