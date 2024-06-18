Инфляция в еврозоне в мае составила 2,6%, в ЕС - 2,7%

Потребительские цены в еврозоне в мае 2024 года увеличились на 2,6% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Относительно предыдущего месяца цены в еврозоне выросли на 0,2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,6% после роста на 2,8% в апреле. Цены на энергоносители увеличились на 0,3% после снижения на 0,6% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,1%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в мае составил 2,7% после повышения на 2,6% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,2%.

В Латвии была зафиксирована нулевая инфляция. Самая низкая инфляция была отмечена в Финляндии (0,4%), Италии (0,8%) и Литве (0,9%) Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (5,8%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,3%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 2,8% с 2,4% в апреле, во Франции - до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, в Испании - до 3,8% с 3,4%.