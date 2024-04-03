Инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в марте 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция замедлилась с 2,6% в феврале.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что мартовская инфляция останется на уровне 2,6%.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,8%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в марте повысились на 2,9% в годовом выражении после роста на 3.1% в феврале.

Цены энергоносителей замедлили снижение до 1,8% после 3,7% в феврале. Цены на промышленные товары выросли на 1,1% (+1,6% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,7% после повышения на 3,9% в феврале. Услуги подорожали на 4,0%, как и месяцем ранее.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Хорватии (4.9%), Австрии (4,2%) и Эстонии (4,1%). Самый низкий рост цен наблюдался в Литве (0,3%), в Финляндии (0,7%) и Латвии (1%).