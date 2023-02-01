Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 8,5%

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,2% в декабре и была минимальной с мая 2022 года.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в январе повысились на 5,2% в годовом выражении после такого же роста в декабре.

Цены энергоносителей в январе замедлили рост до 17,2% после повышения на 25,5% в декабре. Цены на промышленные товары выросли на 6,9% (+6,4% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 14,1% после повышения на 13,8% в декабре. Услуги подорожали на 4,2% (+4,4% месяцем ранее).

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Латвии (21,6%), Эстонии (18,8) и Литве (18,4%). Самый низкий рост цен наблюдался на Мальте (6,7%), на Кипре (6,8%) и во Франции (7,0%).