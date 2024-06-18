Литва фиксирует повышенную активность российской авиации на фоне учений НАТО

Вторую неделю подряд Министерство обороны Литвы фиксирует повышенную активность российской авиации в Балтийском море на фоне учений НАТО. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

По информации Минобороны, на прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, совершили 11 вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

В частности, было обнаружено семь тактических бомбардировщиков Су-24, пять истребителей Су-27, четыре истребителя Су-30, два истребителя-бомбардировщика Су-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета Ан-30, а также один пассажирский самолет Ил-96.

Минобороны подчеркнуло, что большинство этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными транспондерами и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами. Большая часть из них взлетели из Калининградской области в международном воздушном пространстве и совершили посадку в том же регионе РФ.

Активность российских самолетов в регионе может быть связана с международными учениями BALTOPS, "Железный волк 2024-1", которые проходят в Балтийском регионе. По данным Военно-морских сил США в Европе и Африке, в них участвует около 9 тыс. военнослужащих и другого персонала, более 50 кораблей и 80 самолетов из 20 стран НАТО.