Еще одна страна отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира

Руанда отозвала свою подпись под итоговой декларацией Глобального саммита мира, который 15-16 июня состоялся в Швейцарии. Об этом свидетельствует обновленный список подписантов, который опубликован на сайте МИД Швейцарии.

В списке подписантов, который представили 16 июня, Руанда присутствовала, согласно же обновленному 17 июня перечнем африканской страны в нем нет.

В то же время в списке появился Вселенский патриархат, которого ранее не было в этом перечне подписантов.

Также среди стран, которые не подписали коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания.