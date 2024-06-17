Дания тоже хочет остановить перевозку нефти "теневым флотом" РФ

Дания начала переговоры по остановке транспортировки подсанкционной российской нефти "теневым флотом" танкеров через Балтийское море. Об этом в интервью изданию Information and Danwatch заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Устаревшие танкеры, перевозящие нефть, составляют так называемый "теневой флот", который Россия использует для обхода санкций на экспорт нефти.

"Дания собрала группу стран, чтобы рассмотреть возможности дальнейших мер против "теневого флота". Важно, чтобы все новые меры могли быть реализованы на практике и были юридически устойчивыми", – отметил глава МИД.

Расмуссен не уточнил, что именно будут предусматривать новые меры, но добавил, что он "очень серьезно относится к проблеме "теневого флота".

По его словам, Дания ведет "конфиденциальный диалог" с другими странами Балтийского моря и ЕС. Министр также не стал разглашать, какие именно страны будут пытаться обуздать "теневой флот".

Ранее страны G7 пообещали дальнейшие ограничения для борьбы с использованием РФ обхода их санкций с помощью "теневого флота".

На прошлой неделе Соединенное Королевство объявило новые санкционные ограничения против России, направленные на усложнение ей ведения войны против Украины.

Перед этим СМИ сообщили, что среди стран ЕС остаются разногласия относительно мер, направленных на так называемый "теневой флот" РФ, который состоит из полулегальных нефтяных танкеров.