Доказательств размещения ядерного оружия РФ в Беларуси нет – SIPRI

Убедительных визуальных доказательств фактического размещения российских боеголовок в Беларуси не обнаружено. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 17 июня, докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

О том, что российское ЯО уже находится в Беларуси, заявлял в июле 2023 года Лукашенко.

В докладе также отмечается, что чем больше мировые ядерные державы надеются достичь своих целей при помощи ядерного сдерживания, тем большими темпами растет количество и разнообразие типов атомного оружия.

По оценкам экспертов стокгольмского института, размеры военных запасов ядерного оружия (т. е. боеголовок, пригодных к использованию) России и США, на которые в общей сложности приходится почти 90% мирового ядерного арсенала, остались относительно стабильными в 2023 году.

В ежегодном докладе SIRI также говорится, что после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года прозрачность в отношении ядерных сил в России и США снизилась". У РФ, по подсчетам аналитиков института, к началу 2024 года было развернуто на 36 ядерных боеголовок больше, чем годом ранее.

Авторы доклада также констатируют, что в 2023 году девять стран, обладающих ядерным оружием, (США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль) продолжили модернизировать свои ядерные арсеналы. Некоторые из этих стран развернули новые системы ядерных вооружений.

По данным SIPRI, из общемирового запаса атомного оружия, составлявшего в январе 2024 года примерно 12 121 боеголовку, около 9585 находились на военных складах для потенциального использования. Ориентировочно, 3904 из них были развернуты на ракетах и самолетах - на 60 больше, чем в январе 2023 года, а остальные находились на центральной базе хранения. Около 2100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежат России или США, однако впервые, как предполагается, и Китай привел несколько боеголовок в состояние повышенной боеготовности.