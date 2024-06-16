Румыния не пустит делегацию Беларуси на Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля. Об этом в субботу, 15 июня, объявил представитель Министерства иностранных дел Румынии Раду Филип.

По его словам, Бухарест не допустил делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, причем этот шаг касается всех членов делегации, парламентариев и технического персонала, сообщает News.ro.

"Решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Румынии в отношении Российской Федерации в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины", – заявил Филип.

Он добавил, что ограничение на участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ также касается Беларуси, "которая поддерживает войну, развязанную РФ".