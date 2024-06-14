Столтенберг рассказал, что изменит для Украины новый план поддержки от НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал, что изменит для Украины одобренный министрами обороны стран Альянса оперативный план расширения поддержки.

В частности, по его словам, эта программа предоставит Украине более скоординированную поддержку, "большую согласованность между краткосрочными потребностями и долгосрочным будущим Вооруженных сил Украины".

"Например, когда мы обсуждаем долгосрочные будущие Вооруженные силы Украины, чрезвычайно важно, чтобы после окончания этой войны Украина была способна сдерживать будущую агрессию и защищаться от любых будущих атак", – отметил Столтенберг.

Если НАТО будет находиться на ведущей роли в поддержке Украины, "мы гарантируем, что поддержка будет более надежной, более согласованной, что мы обеспечим оперативную совместимость и что мы согласуем краткосрочные и долгосрочные потребности".

Столтенберг также рассказал, что НАТО будет осуществлять надзор за подготовкой украинских вооруженных сил на тренировочных базах НАТО в странах-членах Альянса, поддерживать Украину через планирование и координацию взносов, а также управлять передачей и ремонтом оборудования.

"А затем поддерживать долгосрочное развитие украинских вооруженных сил, что обеспечит Украине еще более мощную поддержку, чем она имеет сегодня", – резюмировал генсек.

Ранее Столтенберг объявил, что министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", который предусматривает большую роль Альянса в поставках оружия и обучении украинских военных.

В то же время согласовать план финансирования на 40 млрд евро в год для Украины не удалось.