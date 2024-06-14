Столтенберг прокомментировал "условия" Путина к Украине для переговоров о мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе прокомментировал "условия" Путина к Украине для переговоров о мире.

Напомним, Путин заявил о том, что для начала мирных переговоров ВСУ должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, это не дело Украины – выводить свои войска с собственной территории, а выводить свои войска с оккупированной территории Украины должна как раз Россия.

"И это не украинское предложение. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что РФ хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор", – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что это снова демонстрирует, что Россия стремится контролировать Украину, и это цель Москвы с самого начала войны, что является нарушением международного права.

"И вот почему НАТО продолжает поддерживать Украину", – резюмировал Столтенберг.