Путин назвал свои "условия" для переговоров с Украиной

Москва будет готова к переговорам с Киевом, если украинские власти откажутся от вступления в НАТО, а ВСУ покинут территории "ДНР","ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.

"Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов - с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - заявил он.

Кроме того, его план предполагает отмену всех западных санкций против России.

Путин сделал эти заявления накануне саммита по достижению продолжительного мира в Украине в Швейцарии, в котором примут участие около 100 делегаций из разных стран. Представителей РФ на мероприятии не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее, выступая в бундестаге, заявил, что "время компромиссов прошло". Так думает большинство украинцев. Три четверти высказались против отказа от территорий ради мира, показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в декабре 2023 года.