США еще на год продлили санкции в отношении властей Беларуси

Президент США Джо Байден продлил санкции в отношении властей Беларуси. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Санкции в отношении Белоруссии продлеваются на срок в 1 год.

Санкционные ограничения в отношении Беларуси были введены 16 июня 2006 года указом президента США Джорджа Буша. 9 августа 2021 года рамки их применения были расширены президентом США Джо Байденом, что обосновывалось ходом и результатами выборов президента Беларуси 2020 года, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича, а также из-за поддержки Минском войны России в Украине.