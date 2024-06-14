Последнее обновление: 14.06.2024 16:12

Армения примет участие в саммите мира по Украине в Швейцарии

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня отправится в Швейцарию, где примет участие в саммите мира по Украине. Об этом сообщает портал «Новости Армении» со ссылкой на офис Совета безопасности Армении.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня с рабочим визитом отправится в Кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите мире по Украине», - говорится в сообщении.

После этого секретарь Совета безопасности Армении отправится во Францию, где у него запланированы рабочие встречи.

Участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, подтвердили почти 90 стран.



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