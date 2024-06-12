Последнее обновление: 12.06.2024 17:05

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,36 копейки или 0,11%, до 3,1898 рубля при объеме торгов $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,14 копейки или 0,04% до 3,5794 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 87,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,92 копейки или 0,21%, до 4,3932 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,2 млн. юаней.

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