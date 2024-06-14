ЕС выделяет €9 млн на укрепление ПВО Молдовы

Совет Европейского Союза 13 июня принял решение направить дополнительные €9 млн из Европейского фонда мира на поддержку Вооруженных сил Молдовы с целью модернизации ее системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Выделенные Советом Евросоюза €9 млн будут направлены на финансирование перехватчиков ближнего радиуса действия систем ПВО для молдавских вооруженных сил.

Это дополнит предыдущее решение о выделении €41 млн, направленного на модернизацию оборонных возможностей Вооруженных сил Молдовы в сферах мобильности, воздушного наблюдения, радиоэлектронной борьбы и логистики.

Ожидается, что новая помощь будет способствовать приближению Молдовы к европейским стандартам и ее участию в военных миссиях и операциях Евросоюза.

Общая поддержка Молдовы в рамках Европейского фонда мира на сегодня достигла €137 млн.

"ЕС обязуется оказывать всю необходимую поддержку Молдове в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, а также укреплять устойчивость, безопасность и стабильность страны перед лицом дестабилизирующих действий России", – говорится в сообщении.

В мае Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве по безопасности, которое называют первым подобным документом для ЕС.