Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн"

Аргентина присоединилась к контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом на открытии 23-го заседания, которое проходит в Брюсселе, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"У нас много работы впереди и, к счастью, поддержка Украины растет. И поэтому я поздравляю Аргентину как нового члена", – заявил глава Пентагона.

Он сказал, что на заседании Аргентину представляет министр обороны страны Луис Петри.

Остин отметил, что в заседании принимают участие представители почти 50 стран-партнеров.

Ранее заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга сообщила, что главным вопросом, который будут обсуждать во время 23-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, будет усиление ПВО.