Для достижения гендерного равенства в мире нужно 134 года – WEF

Для достижения гендерного равенства во всем мире понадобится 134 года, или пять поколений при нынешних темпах прогресса. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (WEF).

"В этом году во всех 146 странах индекса глобальный гендерный разрыв составляет 68,5%. Учитывая 101 страну, постоянно входящую в индекс с 2006 года, гендерный разрыв сократился на 0,1% с 2023 года. При нынешних темпах прогресса потребуется 134 года, чтобы достичь полного паритета в 2158 году, то есть примерно через пять поколений", – говорится в докладе WEF.

Именно европейские страны опережают этот индекс, занимая семь позиций из мировой десятки. Так, в пятнадцатый раз Исландия заняла первое место. Именно она – единственная страна с экономикой, которая сократила гендерный разрыв более чем на 90%.

Среди других стран Европы в топ-10: Финляндия (второе место с 87,5%), Норвегия (третье место с 87,5%), Швеция (пятое место с 81,6%), Германия (седьмое место), Ирландия (девятое место) и Испания (десятое место).

Новая Зеландия является самой эффективной страной за пределами Европы, занимая четвертое место с 83,5%. Шестое и восьмое место – Никарагуа и Намибия.

Из четырех категорий, охваченных индексом в 146 странах, гендерный разрыв наименьший в категории "Здоровье и выживание" (96%). Далее следует "Образование" (94,9%), "Участие и возможности в экономике" (60,5%) и "Политические права и возможности" (22,5%).

Среди возможных путей преодоления гендерного разрыва WEF называет:

инвестиции, особенно в развивающуюся экономику;

изменения в политике и законодательстве стран. С 1971 года количество стран, принявших законы о равной оплате труда, выросло с 2 до 98, по данным Всемирного банка. Но только 20% этих экономик ввели механизмы для устранения разницы в оплате труда;

введение политики разнообразия, справедливости, привлечения и повышения квалификации на уровне отдельных предприятий. Женщины все еще недостаточно представлены в рабочей силе – 42%. По данным LinkedIn, они занимают чуть менее трети руководящих должностей (31,7%).