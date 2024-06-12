Украина начала разрабатывать защиту для подземных газохранилищ

Акционерное общество "Укртрансгаз" заказало у проектного института Министерства обороны услуги по разработке защиты своих объектов, свидетельствуют данные в системе госзакупок Прозорро.

Соглашение с ГП "Центральный проектный институт" на 1,16 млн грн заключено без торгов 30 мая, обратило внимание издание "Наші гроші".

Проектанты Минобороны должны разработать концептуальные инженерные предложения по обустройству защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры.

Закупку провели без торгов в соответствии с особенностями осуществления публичных закупок во время военного положения, поскольку она касается защиты объектов предприятий нефтегазового комплекса.

Россия с марта 2024 года начала обстреливать газохранилища во Львовской области. Было повреждено оборудование. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев уверял, что российские ракетные удары по газохранилищам на западе Украины не смогли остановить их работу.

Резервуары, где Украина хранит газ, расположены на глубине в три километра, но Россия бьет по оборудованию, с помощью которого газ закачивают и поднимают.

Чернышев призвал Евросоюз помочь Украине с защитой подземных газохранилищ. Ведь украинские подземные хранилища помогли Европе сдержать рост цен на газ.

Более 200 европейских трейдеров используют украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа, их количество продолжает расти, говорил в апреле заместитель министра энергетики Николай Колесник во время онлайн-выступления на Budapest LNG Summit.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя 9 ГВт мощностей украинской генерации.