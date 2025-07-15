Промпроизводство в еврозоне в мае выросло на 1,7%, в ЕС - на 1,5%

Объем промышленного производства в еврозоне в мае 2025 года вырос на 1,7% по сравнению с апрелем, когда показатель упал на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Евростата (Eurostat).

Относительно мая 2024 года промпроизводство увеличилось на 3,7%.

В 27 странах ЕС промпроизводство в мае по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,5% после снижения на 1,6% месяцем ранее. В годовом выражении показатель повысился на 3,4%.

Производство товаров длительного пользования в мае по сравнению с апрелем снизилось в зоне евро на 1,9%, в ЕС - на 1,8%. Выпуск энергии вырос на 3,7% в еврозоне и на 3,2% - в ЕС. Производство промежуточных товаров уменьшилось на 1,7% в зоне евро и на 1,3% в ЕС. Производство капитальных товаров увеличилось на 2,7% в еврозоне и на 2,0% в ЕС.

Наибольший рост промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован в Ирландии (12,4%), на Мальте (3,4%) и Германии (2,2%). Наибольшее снижение наблюдалось в Хорватии (-2,9%), Словакии (-2,8%) и Бельгии (-2,7%).

В годовом выражении наибольшее повышение было отмечено в Ирландии (40,7%), Финляндии (5,9%) и Швеции (5,0%). Самое значительное снижение наблюдалось в Бельгии (-7,3%), Болгарии (-6,5%) и Дании (-4,2%).