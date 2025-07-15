Последнее обновление: 15.07.2025 18:00

Госконтроль выявил завышение цен при строительстве МТК в Молодечненском районе

Комитет госконтроля (КГК) по Минской области выявил необоснованное завышение цен при строительстве молочно-товарного комплекса (МТК) в Молодечненском районе.

Как сообщает КГК Беларуси, строительные материалы (асбестоцементные листы, керамзитобетонные блоки, кирпичи) поставлялись на объект коммерческой организацией по завышенным ценам. В отдельных случаях превышение установленной законодательством оптовой надбавки превышало шестикратный размер. Впоследствии стоимость стройматериалов оплачивалась из бюджета.

По требованию КГК «незаконно полученные продавцом средства в размере 15 тыс. рублей возвращены в бюджет». Коммерческая организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование