В Польше годовая инфляция в июне составила 4,1%

В июне 2025 года потребительские цены в Польше выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщило Главное статистическое управление (GUS).

Показатель оказался немного выше майского значения, когда инфляция составила 4%.

По словам экономистки банка PKO Уршули Крыньской, опубликованные данные соответствуют предварительной оценке GUS.

«Если посмотреть на детали, видно, что темпы роста цен на услуги ускорились — с 6% в мае до 6,3% в июне. В то же время товары подорожали чуть менее значительно — на 3,2% против 3,3% в предыдущем месяце», - пояснила специалист.

По ее мнению, июнь может стать последним месяцем с инфляцией выше 4%.

«Мы ожидаем, что в июле инфляция снизится значительно — возможно, даже до уровня ниже 3% и попадет в целевой коридор Национального банка Польши, который составляет от 1,5% до 3,5%», - отметила она.

Такое развитие событий, по оценке аналитиков, создает условия для возможного снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.